LIVORNO – L’amore, si sa, non consce barriere e nemmeno il codice della strada. Non è stato così per un 15enne della provincia di Pisa che ieri si è messo alla guida dell’auto del padre, senza avere ovviamente la patente, e ha causato un incidente sulla variante Aurelia, vicino allo svincolo in ingresso di Livorno centro.

Il 15enne ha riferito alla Polizia Municipale intervenuta sul posto di aver preso l’auto del genitore, all’oscuro di tutto, per raggiungere la fidanzata a Livorno. Gli agenti hanno così contattato un genitore riconsegnando il ragazzo ai familiari ed elevato una contestazione per guida senza patente e senza i requisiti minimi per conseguirla.

L’incidente è accaduto intorno alle 19 quando la sala operativa della Polizia Municipale ha ricevuto una segnalazione per uno pneumatico perso da un’autovettura, che si trovava in carreggiata sulla variante, ed era quindi molto pericoloso. E’ stata attivata una pattuglia che, giunta sul posto, ha trovato un’automobile, condotta da una 46enne livornese, incidentata nei pressi dell’ingresso di Livorno Centro. La donna ha riferito che la gomma era stata persa da un’auto in transito, che aveva causato l’incidente colpendola sulla fiancata. Un’altra pattuglia ha rintracciato l’altro veicolo, privo di una ruota, coinvolto nel sinistro in una vicina stazione di servizio. Alla guida è stato trovato, con grande stupore degli agenti, il 15enne, che aveva percorso, su tre ruote, circa un chilometro dal luogo dell’incidente. L’autovettura è stata posta sotto fermo amministrativo di tre mesi.