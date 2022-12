FIRENZE – Il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni ha scritto alle deputate e ai deputati toscani, per l’approvazione degli emendamenti alla legge di bilancio proposti e inviati da Anci.

Oggi, ricorda una nota, alla Camera inizia l’iter parlamentare del provvedimento e questi emendamenti “sono vitali per il funzionamento dei Comuni e dei servizi ai cittadini”. In particolare, Biffoni indica sei proposte: sulle modifiche al Fondo di solidarietà comunale; sugli accordi capoluoghi (contributo ed estensione dei partecipanti); sulle risorse delle Città metropolitane; sui comandi e distacchi di personale; sulle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr per i piccoli Comuni; sull’estensione della riduzione dell’Iva a fronte dei maggiori costi del teleriscaldamento.

“E’ fondamentale che gli emendamenti siano sostenuti ed approvati – sottolinea Biffoni – per sostenere gli enti locali in un momento particolarmente difficile e delicato”.