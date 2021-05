FIRENZE – Si chiama “L’anima del corpo” la mostra della fotografa Betty Colombo che dal 20 maggio al 10 luglio sarà ospitata dalla Crumb Gallery Firenze.

La fotoreporter, testimonial Canon e Ambassador italiana di Save The Planet Colombo espone «una quindicina di scatti, parte di un progetto che l’ha vista lavorare per mesi nella sala autoptica del San Luca di Lucca. Scatti che, con forza ma anche delicatezza, conducono alla scoperta di un’insolita mappa geografica della vita. Oltre la morte».

I nostri organi riflettono la nostra vita

«Abbiamo la convinzione di essere, dentro, tutti uguali – spiega Colombo – Ma invece no, non è così: siamo tutti differenti con organi molto differenti. Ho visto il fegato di una donna grandissimo, tutto rosso, pieno di puntini arancioni. Un’altra donna aveva il fegato come di fiaba: viola unicorno. I nostri organi riflettono la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro andare per il mondo, il nostro sesso, e si modificano accompagnando quello che viviamo. Ho fotografato gli organi con il team di medicina legale del San Luca di Lucca, tutto composto da donne – precisa Colombo – . Senza di loro non avrei fatto nulla. Mi hanno dedicato tantissimi giorni. Energie. Volontà».