di Marco Buselli

VOLTERRA – L’azienda Servizi alla Persona Santa Chiara perde la gestione di un altro servizio alla comunità. Dopo mesi che l’attività dello sportello “Informastranieri” risultava sospesa, arriva infatti la notizia, veicolata dal Comune di Pomarance, che è attivo, a partire dal 12 luglio scorso a seguito di una convenzione per la gestione del servizio fra i Comuni di Montecatini Val di Cecina, Pomarance e Volterra, lo sportello, che sarà gestito dall’associazione Arcisolidarieta’ Bassa Val di Cecina.

L’Informastranieri, sportello di ascolto e orientamento per facilitare l’accesso ai servizi del territorio, si occupa di informazione e compilazione delle procedure online per le pratiche legate ai permessi di soggiorno, orientamento alle rete dei servizi territoriali, mediazione linguistica e culturale, consulenza in materia di immigrazione.

Diminuiscono i servizi e aumentano le rette

Dopo aver perso il servizio di Cure Intermedie e la copertura infermieristica di notte, il Santa Chiara, che gestiva finora sul territorio anche servizi alla persona per facilitare l’accesso ai servizi e alle opportunità rivolti ai giovani e agli stranieri presenti sul territorio, non proseguirà con l’attività allo sportello di Via Roma. In passato la decisione di far svolgere il servizio all’azienda Pubblica di Servizi alla Persona Santa Chiara, aveva sollevato discussioni da parte di quella minoranza in Consiglio che oggi invece governa la città. A fronte di servizi che l’azienda oggi non svolge più, ci sono stati invece degli aumenti, recentemente decisi in Consiglio Comunale, riguardo alle rette private della struttura che ospita gli anziani.