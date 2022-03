FIRENZE – Il salvagente lanciato dal Governo rischia di colare a picco. E con esso tutto il settore dell’autotrasporto, reduce da anni di crisi.

Il colpo di grazia è stato il rincaro vertiginoso dei carburanti, che ha messo in ginocchio tutto il comparto. “Un tavolo di confronto è sicuramente fondamentale per raggiungere al più presto un obiettivo comune e trovare una soluzione realistica per non rischiare le conseguenze di un fermo del Paese”, ha evidenziato Secondo Sandiano, presidente di Assotrasporti. Al loro fianco Giorgio Ercoli, presidente toscano, che ha ribadito la necessità di fare di più: “Le piccole e medie aziende di autotrasporto, le vere protagoniste del trasporto in Italia, necessitano di un listino di riferimento, con un minimo e massimo, come esiste in altri settori”.

Ercoli si è poi soffermato sull’importanza per la ripresa del settore della proposta ‘Salva vite’ per richiedere al Governo la dichiarazione dello stato d’emergenza per il Paese e l’immediata messa in sicurezza del sistema viario e ferroviario italiano.