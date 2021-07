FIRENZE – «Ci è stato garantito che i cantieri si concluderanno entro il 30 agosto: siamo vigili e confidiamo che i termini vengano rispettati». E’ quanto affermano in una nota i sindaci di San Casciano in Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, che hanno incontrato i vertici della Direzione di Tronco di Firenze di Aspi per il tavolo sulla viabilità, nel quale è stata analizzata la situazione del tratto fiorentino della A1 interessato da alcuni cantieri.

Soddisfazione per la proposta di esenzione del pedaggio

I sindaci hanno espresso soddisfazione per la proposta di esenzione del pedaggio anche per il tratto Firenze Sud-Impruneta, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 14 luglio. «Un intervento necessario che risponde alle nostre ripetute sollecitazioni a tutela degli automobilisti che percorrono quotidianamente l’Autostrada», hanno commentato Roberto Ciappi, Alessio Calamandrei, Paolo Sottani e David Baroncelli. In generale, sostengono i sindaci, «finalmente abbiamo ottenuto uno strumento che crediamo possa rivelarsi funzionale, la disponibilità a condividere un’azione comunicativa costante per aggiornare noi e tenere informata la popolazione sulla programmazione e lo stato di attuazione dei lavori in corso è il minimo che si possa fare in questo momento così complesso».

Il bollettino informativo

Autostrade per l’Italia attiverà un bollettino informativo per segnalare la fluidità del tratto fiorentino della A1 interessato dai cantieri attivi da fine giugno, o eventuali rallentamenti presenti durante l’arco della giornata, da mettere a disposizione dei cittadini grazie anche al supporto dei Comuni e attraverso i loro canali di comunicazione. Aspi ha inoltre presentato, durante il sopralluogo, una proposta di integrazione delle misure di esenzione del pedaggio sul tratto interessato dai cantieri: l’integrazione riguarderà il tratto Firenze Sud-Impruneta, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 14 luglio, «tramite un dispositivo ad hoc – spiega Aspi in una nota – dedicato agli utenti che entranti ad Impruneta escono e rientrano a Firenze Sud perché diretti in direzione Nord».