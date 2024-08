FORTE DEI MARMI – Il cambiamento climatico è avvertito anche dalle tartarughe caretta caretta, che complice il surriscaldamento del Mediterraneo, nidificano più a nord rispetto ai luoghi abituali.

Come testimoniano i ritrovametni a Forte dei Marmi, a Montignoso e a Poveromo, ad opera del Wwf Massa Carrara. “La presenza di tartarughe sempre più a nord rappresenta un segnale d’allarme di cui tutti dovremmo prendere coscienza per cercare di invertire la pericolosa tendenza climatica degli ultimi decenni” ha detto Francesco Vincenzi, presidente di Anbi. “Quest’anno abbiamo già sei nidi di tartarughe sulla nostra costa – ha aggiunto Luca Giannelli, referente dell’associazione animalista -. Invitiamo tutti a rispettare poche, ma semplici regole: se vedete una tartaruga non avvicinatevi, non toccatela, non fate fotografie con i flash, ma telefonate subito al numero 1530 per avvisare gli enti competenti”.

