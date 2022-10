VALDELSA – La stagione dei grandi numeri: quella teatrale e concertistica 2022/ 2023 dei Teatri della Valdelsa. Riflessione, meraviglia e divertimento, sono tra gli ingredienti del cartellone: da novembre a marzo, presenta oltre venti appuntamenti che spaziano tra i diversi generi teatrali, commedia, dramma, contemporaneo e il teatro ragazzi; poi musica ed anche gli spettacoli fuori abbonamento. Le proposte sono testimoni della contemporaneità, coinvolgono con lo spettacolo dal vivo e si dimostrano curiose dei fatti della vita e della società.

Un polo importante che fa della sinergia la sua carta d’identità, con 1600 posti nei tre Comuni nei teatri Boccaccio di Certaldo, Politeama di Poggibonsi e Popolo di Colle val d’Elsa.

Si va sul sicuro con tragedie e commedie, titoli cult del nostro teatro e non solo; poi con i grandi nomi televisivi. Ci sono anche spettacoli che derivano da film famosi. Un gradito ritorno è quello della stagione concertistica al Teatro Politeama.

E, dopo l’introduzione di David Taddei, direttore Fondazione Elsa, il microfono è passato ai sindaci.

«L’offerta, interessante e articolata, nasce dal percorso già intrapreso dalle amministrazioni: hanno scelto di abbattere i confini comunali, di condividere esperienze, risorse, competenze. Hanno, così, dato vita ad un progetto culturale di valore, che continuiamo a sostenere. Valorizza gli spazi pubblici, recuperati e rigenerati, come luoghi di cultura, vissuti dalla comunità anche come occasioni di incontro, di confronto e di crescita», ha dichiarato David Bussagli sindaco di Poggibonsi. «Il cartellone della ‘ripartenza’, dopo l’emergenza per la pandemia: segue quello della precedente stagione, che ha registrato il ritorno a teatro. Negli ultimi due anni, abbiamo dovuto affrontare necessità diametralmente opposte a quelle che animano il teatro, ma non ci siamo fermati», ha continuato Giacomo Cucini sindaco di Certaldo. «Oggi, in una fase ancora particolare, con le cautele e la responsabilità, torniamo a teatro, entusiasti di vivere le emozioni che ci regala. Gli sforzi per tenere aperte le strutture sono triplicati da parte delle amministrazioni. Noi crediamo nella cultura, nel teatro, nel cinema e continuiamo ad andare avanti, adeguando i nostri ambienti alle necessità», ha affermato Alessandro Donati sindaco di Colle di Val d’Elsa e David Bussagli sindaco di Poggibonsi.

Poi, spazio alla presentazione della stagione teatrale: sul palco si sono alternati David Taddei, Luca Losi, Elisa Tozzetti, Teatro Politeama; Franco Spinelli, Monica Rodani, Teatro del Popolo.

Anteprima della stagione teatrale il 17 novembre con un fuori abbonamento al Teatro Politeama: ‘Kohlhaas’, che conta oltre 1000 repliche, di e con il maestro Marco Baliani.

Gli spettacoli in abbonamento inizieranno il 24 novembre al Politeama con ‘Le memorie di Ivan Karamazov’, protagonista Umberto Orsini; poi il 13 dicembre al Politeama, in scena ‘Tavola, tavola, chiodo, chiodo…’, , dai carteggi di Edoardo De Filippo, con Lino Musella.

Il 2023 inizia il 9 gennaio al Teatro del Popolo con ‘Il Mercante di Venezia’, sul palco Franco Branciaroli; l’11 gennaio al Politeama, Chiara Francini in ‘Una ragazza come io’ e il 16 gennaio, sempre al Politeama, ‘Zorro, un eremita sul marciapiede’, con Sergio Castellitto; il 24 gennaio al Boccaccio ‘I separabili’, con Alessandro Benvenuti e Chiara Caselli, mentre il 27 gennaio al Popolo ‘Il marito invisibile’, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. L’8 febbraio al Boccaccio ‘Diario di un impermeabile’, con Paolo Migone, per andare il 14 febbraio al Politeama per ‘Quasi amici’, con Massimo Ghini e Paolo Ruffini; il 22 febbraio al Popolo, ‘Amori e sapori nelle cucine del gattopardo’, con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia; il 28 febbraio al Politeama ‘Pigiama per sei’ con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio. Il 6 marzo al Popolo arriva ‘Il figlio’, con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini; l’8 marzo al Boccaccio ‘Smarrimento’, con Lucia Mascino; il 14 marzo al Popolo, ‘Il sequestro’, con Nino Formicola, Roberto Ciufoli, Sarah Biacchi. La stagione si chiude al Politeama il 22 marzo con ‘Balasso fa Ruzante, amori disperati in tempo di guerre’, con Natalino Balasso.

La stagione concertistica del Politeama con l’Orchestra Regionale della Toscana si aprirà il 22 dicembre con il tradizionale ‘Concerto di Natale’; dirige Daniele Rustioni, Francesca Dego violino. Il 20 febbraio, per il ‘Concerto di Carnevale’, insieme all’ORT, diretta da Diego Ceretta, Giuseppe Giubboni violino. Il 27 marzo l’ORT sarà diretta da Andrew Litton, con Alessandro Taverna al pianoforte; il 5 aprile ‘Concerto di Pasqua ‘con Alevtina Ioffe direttore, Anna Tifu al violino.

Fuori abbonamento, oltre all’anteprima con Marco Baliani, uno spettacolo di Teatro a merenda: l’11 febbraio al Politeama, ‘Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone’. Info, biglietti e abbonamenti: www.teatrodelpopolo.it – www.politeama.info – www.multisalaboccaccio.it.