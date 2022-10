FIRENZE – La Regione Toscana, con una delibera di Giunta dell’assessore alla mobilità Stefano Baccelli, ha dato il via libera alla realizzazione di un itinerario della Ciclovia degli Appennini e delle aree interne, ovvero il percorso della Sieve e dei Tre laghi.

L’investimento complessivo, si legge in una nota, è di 4 milioni di euro in tre anni (1,6 mln per 2022 e 2023, 800mila per il 2024).

La Ciclovia degli Appennini e delle aree interne, si ricorda dalla Regione, è stata classificata come ciclovia strategica di interesse regionale da una delibera del Consiglio regionale dello scorso mese di giugno e il finanziamento per la sua implementazione è stato previsto nell’aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale 2022. Alcuni tratti della Ciclovia della Sieve sono già stati realizzati dall’Unione montana dei Comuni del Mugello: si tratta di un percorso di circa 40 chilometri. Come chiarito da Baccelli “la delibera riguarda la realizzazione la realizzazione della Ciclovia della Sieve e in particolare l’itinerario dei Tre laghi”.