SAN QUIRICO D’ORCIA – Concerto e cena a Vignoni in compagnia della voce del mezzosoprano Marina Deliso e delle note di Marcello Scandelli, violoncello, Federica Bianchi, clavicembalo.

E’ l’appuntamento in programma lunedì 23 agosto nell’ambito della rassegna Paesaggi Musicali Toscani, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme”.

Il concerto

Dalle ore 19 è in programma il concerto, a cui seguirà la cena, con brani di Antonio Vivaldi (1678-1741) ” Par che tardo oltre il costume ”Cantata per Soprano e basso continuo RV 662 Sonata in Fa maggiore per violoncello e basso continuo F. XIV N° 2; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dalla cantata ” Jachzet Gott in allen Laden ” BWV 51 Aria per Soprano e basso continuo; Antonio Vivaldi (1678-1741) ‘Elvira anima mia” Cantata per Soprano e basso continuo RV 654 Sonata in Sol minore per violoncello e basso continuo F.XIV N°9; Johann Sebastian Bach (1685-1750) Dalla Cantata ” Nun komm,der Heiden Heiland ” BWV 61 Aria per Soprano e basso continuo.