FIRENZE – «La Commissione Pari opportunità dell’Ordine dei Medici di Firenze è al fianco delle donne afgane e delle donne che operano nell’ambito sanitario, auspicando che non si vanifichi la loro professionalità e il loro immane e generoso lavoro sia il passo verso una più completa partecipazione alla vita sociale, economica e politica del loro Paese».

Così Lucia Toscani, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Firenze e Pietro Dattolo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze. «Bisogna continuare a tenere sotto i riflettori la questione femminile in quell’area, perché solo dalla liberazione delle donne, con il lavoro e l’istruzione potrà nascere un nuovo modo di vivere e sentire e allontanare tutte le forme di oppressione – continuano Toscani e Dattolo – L’Ordine dei Medici di Firenze si unisce all’appello dei Presidenti dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini forensi italiani condividendone le posizioni e le richieste. Lavoriamo perché l’appello si concretizzi anche in fatti di reale solidarietà. Manterremo alta l’allerta e la vigilanza: l’indifferenza, la solitudine e il buio non devono prevalere».

