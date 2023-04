CHIANCIANO TERME – Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma già ieri è stata raggiunta la maggioranza di legge con l’assemblea dei soci che ha approvato il piano di ristrutturazione.

Lo fa sapere, con una nota, la società Terme di Chianciano spiegando che “si apre una nuova positiva stagione per la società che, dopo l’omologazione del concordato – prevedibile entro settembre 23 – potrà concretamente operare sui nuovi piani di sviluppo”. Secondo quanto riferiscono le Terme “l’onere complessivo del concordato, superiore alle previsioni iniziali, è di circa 3 milioni di euro, cui si sommeranno le risorse per investimenti per rinnovo dei complessi”. “Entro luglio – spiega ancora la nota -Terme di Chianciano intende presentare al territorio il Piano di sviluppo coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico dell’area”. “Rimane da definire, in un confronto positivo con la Regione Toscana nelle prossime settimane, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti” conclude Terme di Chianciano