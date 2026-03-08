Tempo lettura: 2 minuti

Al Palamontepaschi di Chianciano Terme, sabato 11 aprile 2026 alle ore 21,30 ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo tour de Le Vibrazioni. Il concerto è organizzato da Big Joe, con il contributo del Comune di Chianciano Terme.

Un tour, quello delle Vibrazioni, che percorrerà la penisola italiana per tutta l’estate con la musica rock e l’energia che da sempre li contraddistingue.

Formate da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi ( chitarra e sitar) e Alessandro Deidda (batteria), saranno affiancati da altri due musicisti: Roberto Dellera al basso e Carmine Calia alle tastiere.

Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all’inizio del 2003 con il singolo “Dedicato a te”, certificato disco di platino dopo poche settimane.

Una lunga storia artistica in musica

Nello stesso anno Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album, “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie e da cui estraggono i singoli “In una notte d’estate”, “Vieni da me”, “Sono più sereno” e “…E se ne va”.

Dopo altri tre album di studio (Le Vibrazioni II, Officine Meccaniche e Strade del tempo) e un live (En Vivo), pubblicati tra il 2004 e il 2010, nel 2012 decidono di prendersi un periodo di pausa che li allontana dalle scene musicali.

Nel 2017 l’attesa reunion della rock band e nel 2018 esce il loro quinto album dal titolo “V”. Da allora pubblicano altri singoli tra i quali Amore zen, Pensami così, Cambia, L’amore mi fa male, oltre alle “sanremesi” Dov’è e Tantissimo.

Il tributo di Sarcina ai Pooh

Da pochi giorni è uscita “Noi due nel mondo e nell’anima”, storica canzone dei Pooh, arrangiata magistralmente da Francesco Sarcina e che entra di diritto nel mood de Le Vibrazioni.

A breve verranno annunciate le prossime date del tour, che sarò prodotto e distribuito da Big Joe. Prevendita su Ticketone.

