MILANO – L’eccellenza Made in Italy celebrata in versione ‘mattonino’, con il progetto di Vespa con Lego dedicato a Vespa 125.

Il nuovo set ‘LEGO Vespa 125’ è infatti nato per celebrare l’avanguardia ingegneristica e stilistica di Vespa, fenomeno culturale e di eleganza da esportazione in tutto il mondo. Proprio come l’originale, il modellino in mattoncini LEGO, che sarà disponibile da marzo, è ricco di dettagli, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche la tonalità azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni ’60 e al mondo Vespa.