MONTEPULCIANO – “L’ospedale di Nottola, come altri presidi della Toscana, soffre di quella che è la caratteristica territoriale della nostra regione: è lontano dai centri, poco attrattivo per i professionisti per la distanza”. Lo ha detto il segretario generale Anaao Assomed Toscana Flavio Civitelli, durante la protesta in corso all’Ospedale di Nottola a Montepulciano (Siena).

“Questo – ha detto Civitelli – provoca la carenza di personale e genera una reazione negativa con turni sempre più massacranti per i professionisti. Tutto questo genera ricadute negative sui servizi per i cittadini”.

“Occorre professionalizzare, attrarre, favorire la viabilità con investimenti non soltanto sulle strade. Da tempo abbiamo sollevato il problema e ci auguriamo che venga risolto e ci sia sostegno per questi professionisti che spesso smontano da turni massacranti e che devono fare sessanta, settanta chilometri per tornare a casa”.