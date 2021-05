EMPOLI – E’ una promozione tutta nel segno della Toscana quella che ha visto l’Empoli tornare in serie A.

La società di Fabrizio Corsi, esempio di organizzazione e buona programmazione, torna così per la settimana volta in trent’anni nel massimo campionato con due giornate di anticipo, battendo 4-0 il Cosenza al Castellani.

Una promozione che parla toscano grazie anche a mister Alessio Dionisi, amiatino ed ex calciatore della Pianese e delle giovanili del Siena. Figlio d’arte a 41 anni può gioire per il suo primo grande traguardo raggiunto da allenatore in carriera dopo aver portato l’Imolese ai playoff di Serie C nella stagione 2018-2019 e aver raggiunto nella stagione successiva la salvezza in Serie B con il Venezia. Poi l’avventura con l’Empoli e il sogno che diventa realtà.

A Dionisi sono subito arrivati i complimenti della sua terra: “La U.S. Pianese si complimenta con l’Empoli F.C. e con mister Alessio Dionisi, pianese doc, ex calciatore della Pianese e figlio d’arte, in quanto suo padre Luca in passato ha allenato gli amiatini. Da parte del Presidente Maurizio Sani e di tutta la Società le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, motivo di orgoglio per tutta la U.S. Pianese: complimenti Alessio”.