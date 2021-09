SIENA – Taglio del nastro a Siena, nella centrale piazza Matteotti, per la sede della campagna elettorale di Enrico Letta, candidato alle supplettive del 3 e 4 ottobre nel collegio Toscana 12.

«Ho voluto una sede come questa, in piazza e aperta al passaggio delle persone, per incontrare la gente. Io ho interpretato così la mia campagna elettorale» ha detto il segretario dem Letta.

L’inaugurazione della sede è stata per Letta l’occasione per tornare su un tema molto ‘caldo’, banca Mps. «Lo schema sul quale l’azionista sta lavorando è uno schema che per noi non è a tutti i costi – ha detto il segretario dem – In questo momento bisogna essere seri ci sono 21.500 persone il cui posto di lavoro dipende da queste scelte, non possono essere prese in giro con delle proposte propagandistiche», ha aggiunto Letta riferendosi alla raccolta firme annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini per la creazione di un terzo polo bancario intorno a banca Mps.

