FIRENZE – Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha respinto la richiesta della Procura di sottoporre agli arresti domiciliari Ilaria Bugetti, ex sindaca di Prato, 51 anni.

La decisione è arrivata a tre giorni dagli interrogatori, con il deposito dell’ordinanza firmata dal gip Alessandro Moneti.

Secondo il giudice, sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di Bugetti per il reato di corruzione e vengono riconosciuti tutti gli episodi contestati dalla Procura.

Tuttavia, le dimissioni presentate dalla ex sindaca alla vigilia dell’interrogatorio preventivo hanno fatto venir meno il pericolo di reiterazione del reato, motivo per cui il gip ha ritenuto non necessario applicare la misura cautelare richiesta.

Diversa la posizione dell’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, 67 anni, considerato dagli inquirenti il corruttore nell’inchiesta. Per lui il gip ha disposto gli arresti domiciliari, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione del reato.