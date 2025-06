Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Il tufo steso in piazza del Campo a Siena ha sancito l’inizio degli appuntamenti in vista del Palio del 2 luglio. Oggi, giovedì 26 giugno, alle ore 19 all’interno del Cortile del Podestà, è in programma la cerimonia di presentazione del Drappellone realizzato da Riccardo Manganelli.

Sarà lo storico Giovanni Mazzini, funzionario archivista dell’Archivio di Stato di Siena, a illustrare l’opera che andrà ad arricchire il museo della Contrada vincitrice del Palio del 2 luglio. Dopo il suono delle chiarine, il Drappellone sarà svelato ai senesi, quindi prenderà parola il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, seguito da Mazzini e dallo stesso artista. Nel corso della cerimonia, verrà presentato dal direttore dell’Archivio di Stato di Siena Cinzia Cardinali il Masgalano 2025, realizzato dall’artista senese Laura Brocchi e offerto dall’Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’Associazione Palcaioli Senesi.

Venerdì 27 e sabato 28 giugno sono in programma in piazza del Campo le prove regolamentate per i cavalli ammessi dalla Commissione veterinaria. Inizio dalle ore 5.30.

Domenica 29 giugno è il giorno della Tratta. Dopo l’iscrizione dei cavalli ammessi e la formazione delle batterie, alle ore 8.40 inizierà lo sgombero della pista, quindi alle ore 9 il mortaretto sancirà l’uscita dei primi cavalli dall’Entrone di Palazzo Pubblico. Dopo le batterie si terrà la riunione dei Capitani per la scelta dei dieci cavalli, quindi si svolgerà l’assegnazione degli stessi alle dieci Contrade che parteciperanno al Palio.

Per la disputa della prima prova, alle ore 19.45 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, preceduta alle ore 19.15 dallo sgombero della pista e alle ore 18.45 dal preavviso del mortaretto di piazza del Campo.

Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio alle ore 8.40 si terrà lo sgombero della pista e alle ore 9 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 per le prove mattutine; nel pomeriggio alle ore 19.15 lo sgombero della pista, con preavviso alle ore 18.45 e alle ore 19.45 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per le prove serali.

Martedì 1 luglio alle ore 17.30, da Palazzo Pubblico, parte la processione solenne alla presenza delle autorità per accompagnare il Drappellone presso l’Insigne Collegiata di Santa Maria in Provenzano.

Il giorno del Palio, mercoledì 2 luglio, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Metropolita di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, Augusto Paolo Lojudice, presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40 per la Provaccia.

Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 17.20 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, solo da via Dupré.