VOLTERRA Conclusa la prima fase dei lavori per il recupero del muro di San Felice, dopo il crollo avvenuto nel maggio del 2024. Si tratta di una struttura in cemento armato, fondata su micropali e tiranti, indispensabile per ristabilire la stabilità dell’area.

Lo annuncia il Comune di Volterra che ringrazia la Soprintendenza di Pisa, la Regione Toscana, le ditte esecutrici “che hanno operato con grande professionalità anche in condizioni meteorologiche difficili”.

Il sindaco Giacomo Santi informa anche che è stato già stato finanziato anche il secondo lotto dei lavori che comprendono il rivestimento in pietra dello stesso muro, e che sarebbero in corso le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori.

Intanto, da giovedì 26 giugno il viale Lorenzini sarà riaperto al traffico veicolare a doppio senso di marcia, con un anticipo di circa un mese rispetto alla data prevista, e saranno revocate tutte le limitazioni alla circolazione adottate nei mesi precedenti, come viale D’Annunzio che tornerà percorribile a doppio senso di marcia mentre saranno riattivati i varchi ZTL di Porta a Selci e Porta Fiorentina. Restano ancora interdette, per motivi di sicurezza, la scalinata e la chiesina situate nelle immediate vicinanze del cantiere.