LIDO DI CAMAIORE – Tragedia nella notte a Lido di Camaiore (Lucca), dove un giovane è morto per le conseguenze di un incidente stradale.

I sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 4 in via Italica, allertati per soccorrere un uomo ferito. Sul posto un’automedica e un’ambulanza. L’uomo si presentava con un politrauma causato dall’urto con una vettura. I medici hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

L’uomo era sprovvisto di documenti, ma potrebbe trattarsi di un 35enne del posto. Alla guida della macchina che lo ha investito c’era un ragazzo di 20 anni che procedeva verso Viareggio.

