FIRENZE – “L’influenza di quest’anno non va sottovalutata ma è sbagliato fare allarmismo perché la situazione è sotto controllo. Anzi mi sento di dire che il trend è simile a quello degli anni passati. Stiamo arrivando al picco, poi il virus comincerà a declinare”.

A dirlo è Pierluigi Blanc, infettivologo dell’Ordine dei Medici di Firenze a proposito dell’influenza stagionale.

“Ci sono diversi ricoveri di soggetti con influenza, qualcuno con la polmonite, ma nel complesso il trend è simile all’anno scorso – aggiunge Blanc -. Chi arriva in ospedale adesso è perché ha influenza o Covid anche se va detto che ci sono altre forme simil influenzali e virus respiratori. Includendo tutte le patologie ‘di stagione’ abbiamo 15 casi per mille assistiti, siamo più o meno in linea”.

“Il consiglio era quello di vaccinarsi perché il vaccino aiuta molto – conclude Blanc -. Adesso purtroppo è tardi: chi non si è vaccinato è più esposto a rischi. Anche sui vaccini sono state dette cose inesatte. È vero che gli over 65 che si sono vaccinati sono meno rispetto al 2022, ma la variazione percentuale è solo del 2%, 56% del 2023 contro il 58% del 2022”.