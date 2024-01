MARINA DI CARRARA – Nuovo sbarco di migranti a Marina di Carrara (Massa Carrara). Domattina arriveranno 119 persone, tra le quali 16 minorenni, a bordo della Sea Watch 5.

Come già accaduto in precedenti sbarchi, una volta scesi dalla nave anche questi immigrati saranno accompagnati nel padiglione B di Imm-CarraraFiere dove saranno visitati, identificati e assistiti prima di partire per le strutture d’accoglienza. Per lo scalo di Marina di Carrara il prossimo sarà il nono sbarco del 2023. Con questo arrivo il numero dei migranti sbarcati sotto le Alpi Apuane salirà complessivamente a 1.100 unità.

“Per l’accoglienza non esistono pause o festività e anche questa volta, come sempre, Carrara si farà trovare pronta e darà il proprio contributo a tutte le operazioni coordinate dalla Prefettura – ha affermato il sindaco di Carrara, Serena Arrighi -. Nel porto e a Imm-CarraraFiere si sta finendo di allestire quanto necessario per fornire a queste persone, che anche in pieno inverno hanno deciso di affrontare un viaggio lungo e pericoloso. Sottolineo come non abbia molto di umano costringere a un ulteriore viaggio in mare di oltre 1.100 chilometri 119 persone appena soccorse, tra cui donne e bambini. Una decisione incomprensibile che stride con quei messaggi di pace, amore e fratellanza che in questi giorni di festa abbiamo visto sbandierare dagli esponenti del governo”.