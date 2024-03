MARINA DI CARRARA – La Geo Barents di Medici senza frontiere è sbarcata a Marina di Carrara (Massa Carrarra). A bordo ci sono 249 migranti, compresi 43 minori.

A rimanere in Toscana saranno 55 persone, a Massa Carrara tre minori, tra cui una ragazza incinta. Tutti gli altri migranti andranno nei centri di accoglienza fuori Toscana. Tutti gli altri saranno invece accompagnati nei centri di accoglienza di altre regioni: 30 migranti adulti nel Lazio, 36 in Campania di cui 18 minori non accompagnati, 50 in Puglia di cui 15 minori non accompagnati, 50 adulti in Piemonte ed infine 28 migranti adulti in Basilicata. Una ragazza minorenne incinta, insieme ad altri due minorenni, rimarrà nella provincia di Massa Carrara in una struttura di accoglienza.