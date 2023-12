FIRENZE – L’obiettivo è un rafforzamento cospicuo del contingente della polizia municipale. Il Comune di Firenze ha pubblicato un bando per 200 nuovi agenti.

Sono previsti 30 ingressi per il 2023, 70 per il 2024 e 100 per il 2025. La selezione è rivolta a candidati con il diploma di scuola secondaria di secondo grado in possesso della patente B e di età non superiore ai 32 anni. I candidati devono risultare in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per il porto d’armi e di ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo elencati nel bando. La procedura per fare domanda terminerà in modo automatico alle 23.59 del 26 gennaio 2024.

“Avevamo preso un impegno nell’ambito dei dieci punti del Piano per la sicurezza e questo è senz’altro uno dei punti più importanti – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Grazie a questo concorso potremo assumere 200 nuovi agenti di polizia municipale per aumentare il presidio del territorio, soprattutto sulla sicurezza urbana”.