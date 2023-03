FIRENZE – Quello del vigile urbano è un mestiere sempre meno gettonato. Negli ultimi sette anni c’è stata una contrazione di 6.735 unità, quasi l’8%.

A rivelarlo il Rapporto Nazionale sull’attività della Polizia Locale 2022 dell’Anci. Il documento prende in esame 142 comandi di polizia locale, che rappresenta il 15,7% del personelae in dote ai comuni. Emerge che seppure in quasi la metà dei comandi interpellati si stia provvedendo a nuove assunzioni, permane un deficit di organico di 1.711 posizioni organizzative non coperte, pari al 6,3%. I componenti dei corpi e servizi di Polizia Locale sono prevalentemente uomini (61%). In 12 comandi su 142 il numero delle donne uguaglia o supera quello degli uomini (Aprilia. Ferrara e comuni associati. Guidonia Montecelio, Lecce, Nuoro Pistoia, Rieti, Roma, Taranto, Tivoli, Trieste e Viterbo).

Aumentano i Comandi che hanno costituito nuclei specializzati: 129 quelli che hanno il nucleo di polizia amministrativa/annonaria (pari al 90%); 127 quelli quello di polizia giudiziaria (pari all’89%); 124 quelli di polizia stradale (pari all’87%). Le Polizie Locali, spiega il rapporto, agiscono in ambito di sicurezza urbana sempre più in coordinamento con le altre forze di polizia. I controlli coordinati sul territorio sono stati 66.390 (contro i 52.405 del precedente anno) e hanno portato a 474.778 accertamenti di violazioni e a 8.724 sequestri.