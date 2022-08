Acquaviva (SIena) – Sul palco il nuovo che avanza in musica, da tutta Europa. In tavola delizie doc. Intorno dolci colline e meravigliosi borghi toscani. Torna il Live Rock Festival 2022, da mercoledì 7 a domenica 11 settembre all’Ex Fierale di Acquaviva, a due passi da Montepulciano (Siena). Un portento di festival che si rinnova da 26 anni. Anche stavolta a ingresso (quasi) gratuito: 1,5 euro a serata, giusto per gli adempimenti formali. Prevendite su https://dice.fm e sulla app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

Il programma è di assoluta qualità: dalla Francia il funambolico collettivo La Femme, da Copenaghen le evoluzioni art punk degli Iceage, da Londra l’estetica dark/noise/rnb di Nuha Ruby Ra… E ancora, Fine Before You Came, Lorenzo Senni, Wu-Lu, Melancholia, Emmanuelle, le foto del compianto Pasquale Modica in mostra, un punto ristoro da leccarsi i baffi… E siamo solo all’antipasto.

Live Rock Festival è responsabile ed ecosostenibile, ma non da ora! E neanche da ieri: risparmio energetico, raccolta differenziata, riduzione del consumo di plastica e dello spreco alimentare sono da sempre nel dna di questa mosca bianca dell’estate festivaliera. Chi ci segue lo sa.

La serata inaugurale di mercoledì 7 sarà nel segno dei La Femme, spettacolare collettivo francese votato a un electropop che declina coldwave e yéyé, evocando Kraftwerk e Velvet Underground. In primo piano l’ultimo lavoro “Paradigm”. Da non perdere poi la produzione ideata proprio per Live Rock Festival dal Beat Brass Quartet: tre orchestrali di formazione classica e un compositore di estrazione elettronica celebreranno l’incontro tra la famiglia degli ottoni, la gomma lacca dei vinili, i cavi elettrici di synth e strumenti a corrente. In apertura Sacchini, sonorità cantautorali con testi di denuncia sociale, in collaborazione con St. Louis College.

Giovedì 8 settembre spazio ai Fine Before You Came, la band più anticonvenzionale della Penisola, un inno all’emo-core e al post-rock, di certo uno dei gruppi che meglio sanno stare sul palco. Prima ci sarà l’urban sound di Big Mama, una che non le manda a dire, soprattutto su temi quali il bullismo, il body shaming e la marginalità delle artisti femminili. E non perdete il live di Lorenzo Senni, producer concettualista che ha sorpreso il Primavera Sound e non ha eguali in Italia.

Alfieri della scena “New Way Of Danish Fuck You”, gli Iceage hanno plasmato il post-punk fino a dargli sembianze pop, dark e cantautorali. Uno stile in continua evoluzione come certifica l’ultima fatica “Seek Shelter”, che ascolteremo venerdì 9 settembre sempre al Live Rock Festival. Tra rap e fusion navigano gli Studio Murena, che insieme alla brasiliana Emmanuelle apriranno la serata.

Sabato 10 in arrivo la nuova stella dell’avant punk dell’East London: Nuha Ruby Ra produce musica da live ed estetica da copertina, mischiando noise rock, RnB e reminiscenze dark. Da Londra anche Wu-Lu, con un sound attualissimo nel segno dell’underground/hip-hop, e Romare, musicista, dj e produttore con un mix di elettronica e hip hop che trae linfa dalla cultura afroamericana. La giornata inizierà con un trekking ecomusicale che, al piacere di camminare nella natura, aggiunge la musica del Giovanni Benvenuti Trio, in un’esecuzione propiziata dalla sinergia con Siena Jazz.

La colonna sonora di “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare? Solo l’ultima tappa di Giancane, che domenica 11 proporrà un live quasi antologico, un tuffo nel suo universo ironico, dissacrante, che attinge a piene mani dall’emotività. Ad aprire la serata saranno i Melancholia, alle prese con un nuovo disco dopo l’esperienza a X-Factor, mentre il sipario si chiuderà sulle note degli Elephant Brain, band entrata a pieno titolo nel solco del rock italiano, sulla scia di Ministri, Zen Circus, Fask…

Non mancherà una mostra dedicata agli scatti di Pasquale Modica, tra i maggiori fotografi musicali e storico collaboratore del Festival, scomparso pochi mesi addietro.

Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra. Inizio concerti ore 21,30. Info www.liverockfestival.it – info@liverockfestival.it Sul sito ufficiale www.liverockfestival.it anche tante dritte su come arrivare e soggiornare ad Acquaviva.