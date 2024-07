LIVORNO – I militari hanno risposto presente. All’appello lanciato dall’Asl di Livorno in merito alla carenza delle scorte di sangue ha fatto seguito la donazione collettiva del Centro Addestramento per Operazioni Speciali, dislocato a Pisa.

“Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana che non conosce alcuna sosta essendo legato alle attività chirurgiche, ma anche al pronto soccorso, alle terapie oncologiche e molto altro. Per questo rivolgo il nostro appello ad utilizzare questi giorni di vacanza, magari prima di partire per le meritate ferie, a passare a trovarci”, ha detto Elena Sardano, direttrice del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Livorno.