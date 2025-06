Tempo lettura: 2 minuti

LIVORNO – Livorno entra nella storia della navigazione sostenibile.

Al largo delle sue coste è stata inaugurata la prima stazione di rifornimento italiana per navi alimentate a Gnl, il gas naturale liquefatto.

Il servizio, unico nel suo genere nel Paese, è stato reso possibile grazie al terminale galleggiante FSRU Toscana di OLT Offshore LNG Toscana, che ha appena completato con successo il collaudo operativo del nuovo servizio di Small Scale LNG.

Un’infrastruttura strategica per il futuro energetico

Il terminale, posizionato a circa 22 chilometri dalla costa, rappresenta un nodo strategico per la diffusione del GNL come carburante alternativo, in linea con le nuove normative ambientali che impongono l’uso di combustibili a basso contenuto di zolfo nel Mar Mediterraneo.

Il collaudo ha visto il trasferimento di GNL dalla piccola metaniera “Avenir Aspiration”, operata da Axpo, al terminale e viceversa, dimostrando la piena operatività del sistema di carico e scarico tra navi di dimensioni ridotte, le cosiddette “bettoline”. Queste unità potranno ora rifornirsi direttamente presso il terminale OLT e successivamente distribuire GNL sia a navi alimentate a gas naturale liquefatto, sia ai depositi costieri dei principali porti del Mediterraneo.

Decarbonizzazione e competitività

Il GNL, rispetto ai combustibili fossili tradizionali, offre vantaggi ambientali significativi: riduce in modo sostanziale le emissioni di anidride carbonica, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del settore marittimo e del trasporto pesante su gomma. La possibilità di utilizzare in futuro anche bio-GNL rafforza ulteriormente il ruolo di questa infrastruttura nella transizione energetica nazionale.

“L’avvio del servizio di Small Scale LNG e l’aumento della capacità produttiva di oltre il 30% danno nuovo slancio alle attività del nostro terminale, già prenotato al 100% fino al 2026/2027”, ha dichiarato Giovanni Giorgi, amministratore delegato di OLT Offshore LNG Toscana, sottolineando come la struttura abbia dimostrato di poter coesistere con il territorio, garantendo sicurezza e tutela ambientale.

Livorno, snodo del bunkeraggio marittimo

Con questa innovazione, Livorno si conferma punto di riferimento per il bunkeraggio marittimo e lo sviluppo della filiera del GNL nel Mediterraneo. Il servizio di rifornimento off-shore, primo in Italia, segna l’inizio di una nuova era per la logistica energetica e la sostenibilità del trasporto navale, in linea con le sfide della transizione ecologica e della competitività internazionale.

