LIVORNO – Maxi-operazione antidroga dei carabinieri di Livorno. Le forze dell’ordine hanno fermato 15 persone, tra le quali 10 arrestate, per concorso in traffico e spaccio di droga. Si tratta di sei italiani, otto marocchini e uno di nazionalità marocchina.

L’indagine, denominata Mexal, è nata a seguito di una segnalazione della Direzione centrale per i servizi antidroga dopo un sequestro in Francia nel 2023 di un pacco proveniente dal Perù contenente mescalina, indirizzato a una donna di Rosignano Marittimo.

Gli accertamenti avrebbero poi consentito di individuare “una fiorente attività di spaccio che interessava diverse province in Toscana e Liguria per un giro d’affari, in sette mesi, stimato in 150.000 euro”. La mescalina ed il kratom venivano importati “tramite spedizioni internazionali a seguito dell’acquisto tramite criptovalute sul darkweb/Telegram ovvero attraverso viaggi effettuati personalmente da uno dei principali indagati”.

