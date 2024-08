MONTE ARGENTARIO – “Un sogno sarebbe di riservare uno spazio a un Polo culturale dedicato a Raffaella Carrà che è stata per oltre 50 anni affezionata all’Argentario”. Idea messa in campo da Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Importante – ha aggiunto il parlamentare – è individuare progettualità che servano a valorizzare tutto il sito, così da dare una prospettiva futura a questa importante area che potrebbe essere utilizzata sia da parte di associazioni, che da imprenditori che vogliono investire su questo stupendo territorio. È talmente grande che, in parte, potrebbero ospitare persino alcuni uffici comunali e servizi”.

L’occasione per Rossi per celebrare una delle perle marittime italiane: “Tutto l’Argentario è un territorio di unica e rara bellezza, che può esprimere tantissime potenzialità e progettualità turistiche, economiche, sportive, culturali e non solo. Anche lo spazio dell’ex 64/o deposito dell’Aeronautica militare, un’area di circa 30 ettari, comprendente fabbricati e manufatti, che da alcuni anni è passato nelle disponibilità dell’amministrazione comunale di Monte Argentario, ha tutti i requisiti per diventare un grande polo attrattivo, multifunzionale, da utilizzare per tantissime iniziative sociali e culturali”.

