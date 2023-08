SIENA – La contrada dell’Oca ha vinto stasera il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell’Assunta con il cavallo ‘scosso’ Zio Frac dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante. L’Oca ha preso il comando dopo le cadute di Giraffa e Pantera, che si sono succedute in testa, e poi anche della ‘nemica’ Torre impegnata a contenderle la prima posizione.

La contrada dell’Oca, la più vittoriosa di tutte in piazza del Campo, torna alla vittoria del Palio di Siena dopo 10 anni grazie al cavallo scosso Zio Frac e si aggiudica il Drappellone realizzato da Marco Lodola. Una corsa ricca di colpi di scena dopo una mossa laboriosa durata mezz’ora a causa di ben sei contrade nemiche sulle 10 tra i canapi che si sono date battaglia. Alla partenza prima posizione per la contrada della Giraffa che però è incappata nella caduta del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia alla prima curva di San Martino per poi lasciare la testa alla Contrada della Pantera. Alla stessa prima curva di San Martino è caduto anche il fantino dell’Oca Carlo Sanna detto Brigante. Una corsa che sembrava senza storia fino all’ultima curva di San Martino quando è scivolato il cavallo della Pantera lasciando così la testa al cavallo scosso dell’Oca per la vittoria della Carriera dedicata alla Madonna Assunta. Vani i tentativi di rimonta della rivale Torre che ha tentato di ostacolare Zio Frac, il cavallo con cui aveva disputato il Palio del 2 Luglio scorso.