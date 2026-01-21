Tempo lettura: 2 minuti

CASCINA (PI) – Un grande classico del teatro civile italiano torna a interrogare il presente. “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo e Franca Rame approda a La Città del Teatro di Cascina con una doppia replica il 23 e 24 gennaio alle ore 21, nell’ambito della stagione teatrale serale.

Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione, vede protagonista Lodo Guenzi nel ruolo del Matto, figura centrale e detonatore comico-politico della vicenda.

Nel centenario della nascita di Dario Fo, premio Nobel per la Letteratura, Gallione si confronta per la prima volta con uno dei testi più celebri e corrosivi dell’autore.

Scritta all’inizio degli anni Settanta, Morte accidentale di un anarchico prende spunto dalla morte di Giuseppe Pinelli, precipitato il 15 dicembre 1969 dal quarto piano della Questura di Milano durante un interrogatorio successivo alla strage di Piazza Fontana. Un episodio archiviato come “malore attivo” e trasformato da Fo in una farsa tragica, capace di mescolare comicità sfrenata e lucida denuncia politica.

Il testo, basato su documenti autentici, atti processuali e inchieste giornalistiche, smaschera attraverso il paradosso comico le contraddizioni di un potere ottuso e arrogante. Al centro dell’azione c’è il Matto, moderno giullare affetto da “istriomania”, che attraverso travestimenti, equivoci e sberleffi mette a nudo le menzogne di commissari, agenti e funzionari, interpretati da Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico, Marco Ripoldi, Roberto Rustioni, intenti a negare l’evidenza.

L’edizione storica interpretata da Fo divenne un caso teatrale senza precedenti, tra sold out continui, tentativi di censura e minacce reali. A oltre cinquant’anni di distanza, il testo conserva una sorprendente attualità, parlando ancora oggi di verità negate, giustizia tradita e responsabilità collettive.

In questa nuova messinscena, Lodo Guenzi raccoglie l’eredità del teatro politico di Fo con uno sguardo contemporaneo, guidando il pubblico in una sarabanda grottesca che mescola commedia degli equivoci, slapstick comedy e teatro di denuncia, restituendo tutta la forza e l’urgenza di un’opera che non smette di interrogare la coscienza civile.

La produzione è firmata da Infinito Teatro | Nidodiragno/CMC Produzioni, in coproduzione con Teatro Carcano e Fondazione Sipario Toscana- La Città del Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni.

Locandina

Morte accidentale di un anarchico

di Dario Fo e Franca Rame

regia Giorgio Gallione

con Lodo Guenzi

e Matteo Gatta, Eleonora Giovanardi, Alessandro Federico, Marco Ripoldi, Roberto Rustioni

scene di Guido Fiorato

luci di Andrea Violato

La Città del Teatro

via Toscoromagnola 656 Cascina (Pisa)

Info 050.744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

Prevenditae su Ticketone e in teatro