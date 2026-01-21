Tempo lettura: 3 minuti

FIRENZE – Sull’onda dello straordinario successo TV – attualmente ospite fisso di “Affari tuoi” – sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina torna a calcare le scene con “Come una catapulta”, il suo primo spettacolo teatrale, un volo iperbolico nella sua irresistibile e surreale comicità.

E dopo il pienone della scorsa primavera, immancabile il ritorno sui palchi di Firenze, domenica primo febbraio (ore 17,30) al Teatro Cartiere Carrara.

I biglietti – posti numerati da 29,50 a 40,50 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804). Riduzioni di 2 euro per i soci Unicoop Firenze sui biglietti di ogni settore.

Tutti ricordano l’iconica espressione “come una catapulta” di Herbert Ballerina nei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione con Maccio Capatonda. Ed è proprio “come una catapulta” che Herbert trascinerà il pubblico in un’esperienza teatrale unica, portando sul palco un mosaico di assurdità che fanno parte dell’ordinario e del quotidiano, in cui tutti possono ritrovarsi almeno una volta nella vita, raccontate mischiando realismo e ironia. Insomma, un viaggio in cui il pubblico verrà letteralmente “catapultato” in dinamiche di vita comune così nonsense da diventare terribilmente divertenti.

Muovendosi tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto (anche lui di Campobasso e che l’attore, tra il serio e il faceto, vorrebbe eguagliare in fama), Herbert aprirà la mente del suo pubblico su temi come il Molise (che esiste davvero!), i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori e le riflessioni, gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucinanti e allucinati, gli amici pelosi (intesi come animali sia chiaro), i documentaristi mancati e Robocop che va in analisi. E non solo, perché Ballerina si cimenterà in sferzate di istrionismo su personaggi famosi come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith e Pablo Picasso, sempre con il suo stile dimesso e comicamente spiazzante.

Uno spettacolo pensato per tutti coloro che vogliono essere letteralmente catapultati nella sua assurda comicità e nel suo trascinante umorismo. Scritto da Herbert Ballerina con Riccardo Cassini, “Come una catapulta” è prodotto e diretto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione.

Herbert Ballerina

Artista eclettico e poliedrico Herbert Ballerina (all’anagrafe, Luigi Luciano), nato a Campobasso e laureatosi al DAMS di Bologna, debutta agli inizi degli anni 2000 a Milano nella scuderia di Marcello Macchia (Maccio Capatonda) ed Enrico Venti (Ivo Avido).

Si afferma al pubblico televisivo grazie alle sue gag esilaranti come i finti trailer di “Mai dire lunedì” e “Mai dire martedì”, i format “Drammi medicali” per FOX Italia, “Leggerezze” per FlopTV, “Tatami” per Rai3, fino ad entrare nel cast di “Colorado”.

Affianca Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo su Italia1 in Enjoy – “Ridere fa bene”, Stefano De Martino in “Bar stella” e “Stasera tutto è possibile” su Rai2 e Federico Russo in “Quelli che il calcio”, sempre su Rai2, Brenda Lodigiani su Prime Video in “Celebrity Hunted 4” e prende parte a “LOL – Chi ride fuori 3”, in cui si classifica terzo.

Versatile caratterista, alterna la carriera in TV e sul web con significative apparizioni in campo cinematografico. Tra i suoi titoli più memorabili: “Italiano medio” e “Omicidio all’italiana” di Maccio Capatonda, “Quel bravo ragazzo di Enrico Lando” e “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro per Mondadori: “Getto la maschera”.

