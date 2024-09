LUCCA – A scuola di Ju Jitsu per difendersi in ospedale. L’Ordine dei Medici di Lucca ha organizzato per gli iscritti quattro appuntamenti, uno teorico e tre pratici, come misura di contrasto alle tante aggressioni.

“L’obiettivo è sapere prevenire le situazioni a rischio e che, se non gestite, potrebbero sfociare in violenze”, ha detto il presidente dell’Ordine Umberto Quiriconi. “Ci interessa far capire quali sono le situazioni a rischio, gli atteggiamenti da tenere d’occhio e le tecniche di de-escalation”, ha aggiunto Roberto Monaco, segretario e responsabile area Formazione della Fnomceo.

