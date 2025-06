Tempo lettura: 4 minuti

LUCCA – Si inizia sabato 28 giugno con Antonello Venditti e il suo concerto per il quarantesimo compleanno di ‘Notte prima degli esami’: sarà, infatti, il cantautore romano a dare il via all’edizione 2025 del Lucca Summer Festival, presentato questa mattina nella piazza da sempre ‘palco’ della manifestazione, in una conferenza stampa che ha visto la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del presidente della Provincia, Marcello Pierucci e del sindaco di Lucca, Mario Pardini, oltre che del ‘padrone di casa’, il patron Mimmo D’Alessandro.

Diciannove concerti che si dipaneranno durante tutto il mese di luglio, a ritmo serratissimo in piazza Napoleone. Quest’anno, infatti, gli spalti sotto le Mura di Lucca sono riservati a un solo concerto, l’unica data in Italia di Jennifer Lopez, in programma il 21 luglio. JLo porta a Lucca il suo ‘Up all night live in 2025 tour’, il live di una delle più influenti entertrainer del nostro tempo che ha annunciato un’esibizione travolgente, durante la quale ripercorre la sua carriera musicale attraverso i successi che l’hanno vista scalare le classifiche di tutto il mondo.

Ma, dicevamo, che il ritmo dei concerti è serratissimo: infatti, dopo l’inizio del Festival con Venditti, due giorni dopo, il 1° luglio è la volta dei The Dream Theater, concerto che registra già il sold-out. I Dream Theater hanno da sempre un seguito molto attento e il live di questa estate ha una doppia attrattiva: quella di continuare le celebrazioni per il quarantennale della loro carriera, ma anche quella di presentare dal vivo i brani del nuovo album, ‘Parasomnia’, uscito lo scorso febbraio.

E’ un ritorno a Lucca dopo 19 anni, quello di Carlos Santana, che sarà sul palco di piazza Napoleone il 3 luglio, quando inonderà la piazza con le sue tipiche sonorità che uniscono la musica latina, al rock e al blues.

Musica italiana, invece il 4 luglio con Irama, mentre il 5 è la volta di un gruppo che torna a Lucca per la seconda volta, i Thirty Seconds to Mars: guidati dal carismatico Jared Leto – noto anche per le sue performance come attore – i Thirty Seconds to Mars sono noti per le loro performance coinvolgenti e porteranno anche questa volta sul palco i loro successi vecchi e nuovi.

Tutt’altra musica quella del 6 luglio, quando protagonista sarà Till Lindemann, frontman della famosa band industrial metal Rammstein. A Lucca, Lindemann – poeta e artista a tutto tondo – porterà la musica del suo progetto solista, presentando i brani del recente album ‘Zunge’ e dei precedenti ‘F&M’ e ‘Skill in Pills’. La serata sarà aperta dai Lacuna Coil, affermata band metal, i cui membri sono affezionati a Lucca, soprattutto per la loro passione per Lucca Comics & Games.

Qualche giorno di pausa e poi ancora musica in piazza Napoleone: il 10 luglio con gli Scorpions (unica data in Italia per quest’anno) che tornano dopo il successo del 2019, quando, nonostante la pioggia battente, diedero vita a uno dei live più travolgenti della storia del Festival.

L’11 e il 12 luglio è la musica italiana ad essere protagonista: quella d’avanguardia con Ghali l’11 e quella senza tempo di Riccardo Cocciante il giorno successivo.

Il 13 luglio sale sul palco del Lucca Summer Festival, per la seconda volta, una leggenda della musica contemporanea, Robert Plant che sarà assieme a Suzi Dian con il progetto ‘Saving Grace’ per quella che è la sua unica data italiana per quest’anno. Anche in questo caso è l’unica data italiana per Plant.

Tutto esaurito già da tempo il concerto di Nick Cave in programma il 17 luglio, quando sarà accompagnato sul palco da Colin Greenwood, dai più conosciuto per essere il bassista dei Radiohead: insieme eseguiranno brano che coprono l’intera carriera di Nick Cave, in una versione più intima.

Un ritorno, il 19 luglio, per Nile Rodgers & The Chic con le loro note disco che riportano agli anni Settanta e Ottanta, mentre il 20 sarà la volta dei Pet Shop Boys, anche loro direttamente da quelle decadi, ma con un ritmo totalmente diverso. E, anche per loro si tratta di un ritorno sul palco di piazza Napoleone, dopo 8 anni dalla prima esibizione e presentano ‘Dreamworld – The Greatest Hits Live’.

Se il 21 sarà sicuramente la serata più ‘glamour’ dell’edizione 2025 grazie a Jennifer Lopez, il 22 si torna in piazza, ma con un concerto compleatamente diverso. Si lasciano i ritmi della musica leggera per la musica classica, con Riccardo Muti che dirige l’Orchestra Cherubini.

Dopo la parentesi ‘classica’, il 23 luglio si torna alla musica rock con Alanis Morrisette, mentre il 24, per la prima volta a Lucca, arrivano i Simple Minds di Jim Kerr e Charlie Burchill.

Ci si avvia alla chiusura del Lucca Summer Festival 2025 con le ultime due date: il 26 luglio sarà infatti la volta di Morrissey. Per la prima volta a Lucca, Morrissey è una delle figure di riferimento della musica britannica ed è considerato uno dei più grandi parolieri della sua generazione, nonché una delle voci più influenti del pop mondiale. Prima con The Smiths – band che con soli 4 album ha segnato in modo indelebile la storia della musica – poi con una straordinaria carriera da solista, Morrissey ha dato vita a un repertorio che continua ad appassionare e ispirare milioni di fan in tutto il mondo.

Gran finale di stagione con Bryan Adams il 27 luglio. Con una carriera fatta di brani che hanno scritto la storia della musica, come ‘Heaven’, ‘Summer of 69’, ‘Please Forgive Me’ o ‘Run to You’, Adams darà vita a un concerto sicuramente incentrato sul suo ultimo lavoro ‘So Happy It Hurts’, ma dove non mancheranno i tuffi nel passato e nel cuore dei molti fan che lo seguono da sempre.

Anche quest’anno, quindi, il Lucca Summer Festival si conferma come una delle manifestazioni più ricche e varie dal punto di vista dell’offerta artistica, cosa che da anni ha fatto attestare il festival come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana.

Per tutti i concerti, i biglietti sono a disposizione sia sul circuito TicketOne, sia sul sito della D’Alessandro e Galli che organizza la manifestazione (www.luccasummerfestival.com).

TUTTI I CONCERTI IN PROGRAMMA