Tempo lettura: < 1 minuto

MONTALCINO – Un colpo secco e per Diego Prianti, non c’è stato più nulla da fare. L’uomo è deceduto mentre stava lavorando nell’azienda agricola Il Poggione a Montalcino. Era originario di Roccastrada (Grosseto).

Da quanto ricostruito, è stato colpito da un pezzo di ferro. L’uomo si trovata su un escavatore. Il sindaco Silvio Franceschelli ha espresso cordoglio per l’accaduto: “Ogni vita persa sul lavoro, talvolta per ragioni di sicurezza e altre come in questo caso per un evento accidentale rappresenta una ferita per la nostra società e un monito a non abbassare mai la guardia. La tutela della vita e della dignità dei lavoratori rimane una priorità assoluta e tragedie come questa o come tutte quelle che continuano purtroppo ad accadere, ci richiamano alla responsabilità collettiva di promuovere una cultura del lavoro sicuro. L’Amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia della vittima colpita da questa terribile perdita, e si stringe ai colleghi, profondamente scossi per l’accaduto”.