FIRENZE – Una nuova ondata di calore africano si sta abbattendo su Firenze proprio nei giorni clou delle celebrazioni per San Giovanni Battista, patrono della città.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute l’allerta per il caldo è in rapido aumento. Tra oggi e domani scatterà il livello arancione, con rischio sanitario moderato-alto per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi martedì e i 36 mercoledì, ma in alcune zone si attendono punte fino a 40 gradi. Sulle superfici urbane, dove si cammina e si vive, il termometro reale può salire ancora di più.

L’anticiclone dal Sahara e le isole di calore

A spingere questa nuova ondata di calore è l’anticiclone subtropicale che da settimane domina il Mediterraneo, portando aria calda e secca dal Sahara e soffocando la città. L’effetto è quello di un forno acceso nelle ore centrali del giorno, che non si spegne fino al tramonto.

Nel cuore di Firenze, il fenomeno delle “isole di calore” trasforma alcune aree urbane in veri e propri focolai: asfalto, palazzi ravvicinati e poca vegetazione fanno salire la temperatura al suolo fino a 45-50 gradi, secondo uno studio del Cnr e dell’Università di Firenze. Le zone più critiche sono Mercafir e Viale Guidoni, via Pratese, Osmannoro, via Giuseppe di Vittorio, piazza del Mercato Centrale, largo Annigoni e la zona della stazione di Santa Maria Novella. Qui, nelle ore di punta, la temperatura percepita supera i 40 gradi, ben oltre i valori ufficiali.

Rifugi climatici: una tregua dal caldo

Per offrire sollievo ai cittadini, Palazzo Vecchio ha pubblicato una mappa dei rifugi climatici: spazi refrigerati, biblioteche, centri sociali, parchi e piazze alberate dove trovare refrigerio. Le Cascine e i Giardini di via Maragliano restano tra i pochi luoghi dove il termometro scende sotto i 30 gradi. Una rete ancora fragile, ma che rappresenta una prima risposta alle nuove emergenze climatiche urbane.

San Giovanni Battista: il programma della festa

Nonostante il caldo, Firenze non rinuncia alle sue tradizioni. La città è attraversata da eventi e celebrazioni per San Giovanni Battista, che culminano oggi con una giornata densa di appuntamenti.

Questi gli appuntamenti odierni:

Ore 8.30: Sfilata del Corteo degli Omaggi, con partenza dalla sede della Società di San Giovanni Battista in piazza De’ Peruzzi.

Ore 15.45: Partenza del corteo storico del Calcio Storico Fiorentino da piazza Santa Maria Novella, con passaggio da piazza della Signoria.

Ore 18.00: Finale del Calcio Storico Fiorentino in piazza Santa Croce, tra Rossi e Verdi, preceduta dalla tradizionale sfilata.

Ore 21.00: Intrattenimento musicale e attesa dei fuochi sul Lungarno della Zecca Vecchia.

Ore 22.00: Spettacolo pirotecnico dei Fochi di San Giovanni dal piazzale Michelangelo, che illuminerà l’Arno e il centro storico per circa quaranta minuti.

Calcio Storico Fiorentino: la finale tra Rossi e Verdi

Grande attesa per la finale del Calcio Storico Fiorentino, che si disputerà oggi alle ore 18 in piazza Santa Croce. In campo i Rossi di Santa Maria Novella, vincitori delle ultime due edizioni, e i Verdi di San Giovanni, reduci da una semifinale combattuta. L’evento sarà preceduto dal corteo storico, che partirà alle 15.45 e attraverserà il centro cittadino. Per chi non ha trovato i biglietti, la partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

