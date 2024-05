LUCCA – Palco fuori le mura già pronto per accogliere la prima data del Lucca Summer Festival. Domenica 2 giugno aprirà il programma 2024 una leggenda del blues-rock, il chitarrista Eric Clapton.

Il suo sarà l’unico appuntamento italiano del tour mondiale. Ad ascoltarlo le vecchie come le nuove generazioni di appassionati di rock per una serata straordinaria. Il chitarrista inglese manca a Lucca da 18 anni. In programma i successi di una carriera lunghissima che lo ha visto leader di band storiche come Cream, Derek and The Dominos e Yardbirds.

Intanto, il Comune di Lucca ha reso note tutte le modifiche al traffico, gli accessi al concerto e i parcheggi straordinari [LEGGI]