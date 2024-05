FIRENZE – Una lettera indirizzata al ministro Orazio Schillaci, protagonista domani di una visita tra Livorno e Massa Marittima (Grosseto).

A scriverla il consigliere regionale Pd, Marco Niccolai. “Il suo Governo ha recentemente tagliato 1,2 miliardi di euro del piano complementare al PNRR destinati alla messa in sicurezza degli ospedali, dicendo che sarebbe stato aumentato il fondo ordinario, con il risultato che avete lasciato senza copertura cantieri già aperti. Non vorrete mica farci mettere in discussione anche gli investimenti già decisi? Sia chiaro, la Toscana non rinuncerà mai al nuovo ospedale di Livorno”, sottolinea Niccolai.

“Ci saremmo aspettati un provvedimento per garantire il diritto alla salute nelle aree interne, con annesse risorse – aggiunge il consigliere regionale -. Non sono arrivati nè il provvedimento nè le risorse, così abbiamo dovuto fare tutto da soli, come dimostra la situazione dell’Elba dove la Regione stanzia ogni anno 2 milioni di euro in più in bonus per attrarre personale sanitario per garantire il diritto alla salute”.

E ancora: “Benvenuto in Toscana Ministro Schillaci: troverà una Regione che inventa ogni giorno misure innovative per resistere ai tagli sul fondo sanitario nazionale e sugli investimenti ospedalieri e territoriali che il suo Governo sta facendo con una forza ed una velocità mai viste prima”.