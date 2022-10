SOCI – I 18 licenziamenti sono stati ritirati. Il panno del Casentino è salvo e soprattutto lo sono i posti di lavoro, diretti e i 100 collegati all’indotto.

Storia a lieto fine dell’accordo sottoscritto tra l’imprenditore pratese Maurizio Bellandi e la società liquidatrice dell’azienda “Manifattura del Casentino” che ha sede a Soci (Arezzo). La produzione del pregiato tessuto, che ha rivestito anche Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, potrà continuare. Al tavolo delle trattative, oltre ai firmatari, Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per le crisi aziendali e il lavoro.

Soddisfatto anche l’ex assessore Vincenzo Ceccarelli: “Oggi è una giornata importante per il nostro territorio, per il lavoro e per la nostra tradizione. Ora occorre costruire un progetto di qualificazione e rilancio di un prodotto identitario, che porta il nome di questa Valle e che ha una grande storia. Sulla tradizione va costruito il futuro”.