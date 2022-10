FIRENZE – Tre miliardi di euro a favore di oltre 5.000 imprese e 138 enti pubblici della Toscana, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali, e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati allo sviluppo del territorio.

Sono i risultati dell’impatto generato negli ultimi anni da Cassa Depositi e Prestiti in Toscana, regione che oggi a Firenze, ha ospitato la quarta tappa del roadshow di Cdp.

Dal 2019 al 2021, Cdp ha impegnato, sia direttamente sia per il tramite di intermediari finanziari, risorse per 1,8 miliardi a sostegno di oltre 5.000 imprese toscane fra cui Piaggio, Stefano Ricci e Aboca. Nel dettaglio, Cdp ha finanziato in modo diretto 34 aziende della Regione per quasi un miliardo, in settori strategici come l’automobilistico, la moda e il farmaceutico. Cdp Venture Capital ha inoltre sostenuto direttamente 8 startup nella regione, con un impegno complessivo di circa 9 milioni.