Tempo lettura: 2 minuti

VINCI – Momenti di terrore nella mattinata a Sovigliana, frazione del comune di Vinci (Firenze).

Una donna ha raccontato sui social di essere stata avvicinata da un uomo che ha tentato di strapparle di mano la figlioletta mentre la accompagnava allo Spazio Gioco di Villa Reghini.

Nel post pubblicato su Facebook, la madre ha scritto: «Buongiorno. Stamattina verso le 9.30 un uomo di circa una settantina di anni ha provato a portare via mia figlia e a strapparmela di mano mentre la portavo all’asilo. State attenti, io avvertirò le forze dell’ordine». La segnalazione ha rapidamente circolato nella comunità locale, scatenando preoccupazione e appelli per chiarimenti.

Denuncia ai carabinieri e accertamenti avviati

La donna ha formalizzato la denuncia presso i carabinieri, che hanno immediatamente aperto le verifiche per ricostruire l’episodio. Al momento, non sono emersi dettagli ufficiali sulla dinamica del presunto tentativo di rapimento né sull’identità dell’uomo descritto.

Il sindaco Vanni: «Rafforziamo i controlli»

Poche ore dopo, il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, è intervenuto sui social. «Questa mattina una madre ha denunciato ai Carabinieri di aver subito un episodio di aggressione mentre accompagnava la figlia allo Spazio Gioco di Villa Reghini – ha scritto il primo cittadino –. Sono in contatto con le forze dell’ordine che si sono attivate subito per fare luce sulla vicenda. Visto anche i casi di cronaca nazionale che si sono verificati recentemente ho chiesto un rafforzamento dei controlli sul territorio».

Comunità in allerta, attese conferme

La notizia ha gettato nell’apprensione i residenti di Sovigliana e Vinci. Le autorità chiamano alla prudenza in attesa delle risultanze delle indagini, che potrebbero includere testimonianze e immagini dalle telecamere della zona. Le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale monitorano la situazione.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici