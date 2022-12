PISTOIA – Una lunga notte di interventi da parte dei vigili del fuoco di Pistoia causa maltempo, con vento e piogge forti. Tra le aree più colpite, oltre alla città di Pistoia, la sua Piana verso Agliana e Quarrata con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera.

Il fiume Brana è tracimato in alcuni punti, dove a Badia a Pacciana, ha oltrepassato il ponte, e ci sono strade e alcune case allagate come ha segnalato sui social lo stesso presidente della Regione Eugenio Giani.

Tra i fiumi l’Ombrone Pistoiese è arrivato al terzo livello di criticità, il fiume Bisenzio a San Piero a Ponti, già in provincia di Firenze, è sotto il secondo livello di guardia a 5 metri mentre l’Arno, anche per i rovesci nel Mugello, è “in progressivo aumento – riferisce Giani -. E’ prevista una portata di 1.000 mc per tre metri di altezza a Firenze Uffizi e a San Giovanni alla Vena (Pisa) oltre i 1.500 mc. Nel resto della regione, se confermata l’attenuazione del maltempo, ci si aspetta un ulteriore calo generalizzato, eccetto che per l’Arno”.

I vigili del fuoco e la protezione civile operano per risolvere i problemi, in particolare alle abitazioni, decine gli interventi richiesti. Il Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno monitora il funzionamento delle pompe idrovore e i corsi d’acqua di tutto il bacino dell’Ombrone pistoiese, dei torrenti Stella e dello stesso Brana. In poche ore, spiega il Consorzio, da un deflusso d’acqua quasi irrilevante si è passati al secondo e terzo livello di guardia in questi fiumi, alzandosi anche a 3-5 metri.

Nel resto della Toscana sempre a causa del maltempo, nella notte ci sono state frane a Pescia sulla strada delle Cartiere, a Massa (Massa Carrara) sulla provinciale del Pasquilio e a Reggello (Firenze), in località Sant’Ellero.