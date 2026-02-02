FIRENZE – A causa del maltempo in arrivo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di ‘codice giallo’ per martedì 3 febbraio.
Sarà valido per tutta la giornata, a causa di rischio idrogeologico e idraulico su tutta la Toscana settentrionale.
Le precipitazioni inizieranno dalla sera di oggi sulle zone di nord-ovest, estendendosi prima al nord e poi al resto della regione. Intensità maggiore prevista in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Valle del Reno, con occasionali temporali.
Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore colpirà Valdarno inferiore, costa a nord della foce dell’Arno, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, area lucchese, Valle del Serchio e Valle del Reno. Nelle valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, focus sul rischio idraulico del reticolo principale.
Attesi anche venti con raffiche di Scirocco fino a 60-80 km/h nell’Arcipelago e sottovento all’Appennino, con mare molto mosso.
Il maltempo quindi torna a farsi minaccioso. Una costante delle ultime settimane nell’intero territorio regionale.