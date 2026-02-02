Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – A causa del maltempo in arrivo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di ‘codice giallo’ per martedì 3 febbraio.

Sarà valido per tutta la giornata, a causa di rischio idrogeologico e idraulico su tutta la Toscana settentrionale.

Le precipitazioni inizieranno dalla sera di oggi sulle zone di nord-ovest, estendendosi prima al nord e poi al resto della regione. Intensità maggiore prevista in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Valle del Reno, con occasionali temporali.

Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore colpirà Valdarno inferiore, costa a nord della foce dell’Arno, Lunigiana, Garfagnana, Versilia, area lucchese, Valle del Serchio e Valle del Reno. Nelle valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, focus sul rischio idraulico del reticolo principale.

Attesi anche venti con raffiche di Scirocco fino a 60-80 km/h nell’Arcipelago e sottovento all’Appennino, con mare molto mosso.

Il maltempo quindi torna a farsi minaccioso. Una costante delle ultime settimane nell’intero territorio regionale.

“Dalla sera di oggi precipitazioni sulle zone di nord ovest in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione”, ha scritto sui propri profili social il presidente Eugenio Giani.

