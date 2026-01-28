Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Toscana nella morsa del maltempo. Da questo notte diversi si disagi si sono registrati su buon parte del territorio regionale.

A causa dell’allagamento del piano viabile, che interessa il sottopasso di Pratilia, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Innesto con la S.S. 716, sulla strada statale 719 “Prato – Pistoia” al km 6,900 a Prato.

La viabilità è garantita sulla complanare che attraversa superiormente il sottopasso stesso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’drdine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Un grosso albero è caduto alle porte di Scansano (Grosseto). I vigili del fuoco sono intervenuti con una gru per rimuoverlo. Il cedimento non ha provocato fortunatamente danni a persone o cose.

“Precipitazioni localmente intese attive su buona parte della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Previste ancora precipitazioni nelle prossime ore, attivo il sistema di Protezione civile della Toscana. Al momento la situazione dei fiumi vede Ombrone Pistoiese a Pontelungo e a Ponte alle Vanne al primo livello, Brana ad Agliana al primo livello, Ozzeri al primo livello a Lucca e Freddana al primo livello a Lucca”, ha evidenziato il presidente regionale Eugenio Giani.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita