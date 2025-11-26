Tempo lettura: < 1 minuto

CASCINA – Dramma nel pisano, dove ieri pomeriggio, a seguito di un incidente stradale, una donna di 79 anni è morta. L’anziana si trovava in viaggio insieme al marito nella frazione di San Giorgio-Arnaccio (Cascina) quando, per motivi ancora da chiarire, l’auto sarebbe finita in un canale.

Il fosso, a causa delle piogge dei giorni scorsi, era colmo d’acqua. L’uomo, che era alla guida del veicolo, è riuscito a mettersi in salvo e attualmente è stabilizzato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello. La donna invece sarebbe morta affogata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. La macchina, secondo una prima ricostruzione, avrebbe sbandato all’altezza di un ponticello per poi finire nel canale e capovolgersi nell’acqua alta.

I vigili del fuoco di Pisa sono arrivati in pochi minuti e si sono calati nel fosso con le tute impermeabili per tentare di raggiungere l’abitacolo sommerso. Il marito era già riuscito a uscire, anche grazie all’aiuto di un passante che lo ha tirato fuori dal canale. La donna invece era rimasta bloccata all’interno. I pompieri hanno cercato di estrarla il più rapidamente possibile, ma la corsa contro il tempo non è bastata.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza medicalizzata del 118 da Cascina. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, senza successo. Il marito è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale, dove resta ricoverato in gravi condizioni.

La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica per chiarire cosa abbia portato l’auto a finire nel fosso.

