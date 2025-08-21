Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sono state 315 le richieste di intervento ai vigili del fuoco in conseguenza dell’ondata di maltempo che da ieri sera, e per tutta la notte, ha interessato la Toscana (LEGGI).

Gli interventi si sono resi necessari per rimozione alberi, rami e alberi pericolanti ma anche per allagamenti e danni da acqua. A Grosseto sono stati effettuati 40 interventi, a Livorno 37 compreso Elba e Capraia 22 a Lucca, 23 a Pisa, 37 a Prato, 31 a Massa Carrara e 30 a Pistoia. Rimangono ancora da concludere circa 95 interventi.