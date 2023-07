FIRENZE – “Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti a intervenire in caso di necessità”.

Lo scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani spiegando che “al momento precipitazioni sparse in molte zone ma solo localmente a carattere intenso. Fenomeni più intensi potrebbero registrarsi a breve in alta Lunigiana. Nelle ultime tre ore 1400 fulmini registrati in Toscana. A Sestino (Arezzo) raffiche a 105 km/h, 65 km/h a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)”.