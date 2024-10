SIENA – Passata la notte di paura dopo l’ondata di maltempo che ha investito la città, il risveglio per Siena vuol dire conta dei danni. Sono oltre trenta gli operai del Comune al lavoro fin dalle prime or e di questa mattina per monitorare la situazione su strade e vie cittadine e sgomberare le carreggiate da detriti e piante, in modo da ripristinare quanto prima l’intera viabilità cittadina.

A questi si aggiungono i tecnici presenti all’interno della sala operativa comunale della Protezione civile “Giancarlo Rossetti” in zona Cerchiaia e le pattuglie della Polizia Municipale, già dalla notte attivati su tutto il territorio comunale assieme ad alcune squadre di operai.

Il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha disposto ieri sera la chiusura delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado afferenti al Comune di Siena, sta effettuando alcuni sopralluoghi nelle zone in cui si sono registrati i maggiori disagi, insieme all’assessore alla Protezione Civile, Barbara Magi.

LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA’

Nel territorio comunale si registrano alcune criticità nel quartiere di San Miniato per alcuni allagamenti, così come in strada Massetana Romana, in via Fiorentina, in Strada di Marciano, in Strada delle Coste e, per una frana, in Strada di Montalbuccio. Rispetto alle strade chiuse nella serata di ieri, giovedì 17 ottobre (via Cappuccini, Strada di Collinella, Strade delle Grondaie, via Aldo Moro, via Ugo La Malfa), gli operai del Comune di Siena e la Polizia Municipale stanno monitorando la situazione, nel tentativo di riaprire le vie quanto prima.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, da un primo monitoraggio risultano allagamenti presso l’istituto “Federigo Tozzi”: il personale è comunque già al lavoro per risolvere quanto prima la situazione. Non risultano al momento altre problematiche all’interno delle scuole comunali.

E’ stata disposta la chiusura del palazzetto di viale Sclavo per alcuni allagamenti che non destano, comunque, particolari preoccupazioni per il momento.

“Ringrazio – sostiene il Sindaco di Siena – il Comandante della Polizia Municipale Alfredo Zanchi e tutto il Corpo per l’impegno profuso fin dalle prime ore del maltempo, così come la Protezione civile comunale, l’ufficio tecnico e l’ufficio manutenzione, i dirigenti, gli operai e tutti i dipendenti comunali che si sono messi immediatamente a disposizione ognuno per le proprie competenze, così come tutti i volontari che in queste ore aiutano il Comune. C’è massimo impegno da parte di tutta la macchina comunale, che ha da subito reagito alla situazione. E’ stata una precipitazione particolarmente intensa, con valori che non si registravano da anni. Siamo al lavoro per alleviare i disagi, per quanto possibile, sulle strade e vie cittadine, e stiamo anche intervenendo su problematiche relative a proprietà private che però hanno conseguenze su siti pubblici. Chiediamo anche l’aiuto degli stessi privati per permettere di risolvere quanto prima le situazioni più complicate. Siamo consapevoli dei disagi che dovranno essere affrontati anche da alcune attività ed esercizi commerciali, ai quali assicuriamo fin da adesso il supporto dell’amministrazione comunale, anche per l’eventuale richiesta di ristori”.

“Ringrazio anche – aggiunge il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – la disponibilità che mi è giunta da parte dell’Ordine degli ingegneri, di Acquedotto del Fiora, del Comune di Arezzo e di Sei Toscana. Ho ricevuto ieri sera le telefonate del Governatore Eugenio Giani e del Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, che ringrazio per la vicinanza e la disponibilità”.

Il Comune di Siena comunicherà anche con la Regione Toscana per l’attivazione di eventuali ristori per le zone colpite dal nubifragio di ieri, giovedì17 ottobre.

Per segnalare disagi e criticità sono attivi presso la sala della Protezione civile i numeri di telefono 0577/292535 e 0577/292536.

